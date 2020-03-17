Бишкек, , 13:15 — REGNUM Введение налоговых и кредитных каникул для малого и среднего бизнеса планируют ввести в Киргизии. Об этом 17 марта заявила заместитель премьер-министра республики Алтынай Омурбекова, сообщает издание 24.kg.

Она отметила, что этот вопрос обсуждает штаб правительства по экономическим вопросам. Детальная информация будет предоставлена позже, сказала Омурбекова.

Отметим, в Киргизии не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом, но правительство республики принимает профилактические меры по борьбе с инфекцией. Ранее Национальный банк Киргизии отменил пени и штрафы за просроченные кредиты.

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