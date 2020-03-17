Ростов-на-Дону, , 13:14 — REGNUM В Ростовской области убыль населения в 2019 году составила почти 18,1 тыс. человек. Эти данные приведены в докладе Ростовстата «Об итогах естественного движения населения Ростовской области», передаёт ИА REGNUM 17 марта.

Так, в период с января по декабрь 2019 года на Дону зарегистрировано 37 тыс. 773 родившихся и 55 тыс. 867 умерших. Естественная убыль населения составила 18 тыс. 94 человека.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно данным Ростовстата, в 2016 году показатель смертности на Дону составил 9 тыс. 680 человек, в 2017 году население области сократилось на 12 тыс. 810 человек, в 2018 году — на 15 тыс. 742 жителя.

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