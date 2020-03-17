Минск, , 13:10 — REGNUM Итоги социально-экономического развития Белоруссии за 2019 год и оценку результатов пятилетки подводили 17 марта в президентском дворце Александр Лукашенко и около полусотни чиновников высшего ранга. Об этом сообщает пресс-служа президента Белоруссии.

Лукашенко заявил, что в постсоветской республике слишком много внимания уделяют тому, по какой цене будут покупать нефть и в каких объемах, какой курс валюты в странах-партнёрах, и какие ограничения они вводят для белорусской стороны. Он отметил: «Реагируем на любой шорох. Так быть не должно. Мы небольшая страна с открытой экономикой. Именно поэтому должны уметь гибко адаптироваться к объективным условиям, в которых живет окружающий нас мир, и уметь работать со всеми».

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«Текущий год — последний в пятилетке. Поэтому, кроме отчетов, хотелось бы получить оценку того, с какими результатами мы завершаем эту пятилетку. Мной внимательно изучены представленные материалы и доклады. Авторов мы сегодня послушаем. Правда, хвалиться особо нечем», — признал бессменный белорусский лидер.

Из заявленных им достижений: обеспечен рост реальных располагаемых доходов населения, в том числе заработной платы, пенсий — на 6%, достигнут низкий уровень инфляции — 4,7%, на треть выросли золотовалютные резервы, «несколько» снижен валовой внешний долг.

Из провалов: не достигнуты четыре из семи важнейших показателей официального прогноза, по которым оценивается эффективность деятельности Совмина и Нацбанка. В частности, провалены задания по наращиванию экспорта, притоку иностранных инвестиций, росту производительности труда и увеличению ВВП.

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«Больше всего меня настораживает, что устранение ключевых проблем, которые сдерживают возможности экономики, идет слишком медленно. Боюсь, что формально. Экономика не достигла такой степени устойчивости, чтобы уверенно противостоять влиянию извне: политическим настроениям, внешним шокам и иного рода потрясениям», — сообщил Лукашенко своим подчинённым.