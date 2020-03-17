Казань, , 13:33 — REGNUM Долю госуслуг в цифровом виде на уровне 70% Татария планирует достичь к 2022 году. Сейчас эта цифра составляет 42,5%, сообщают в региональном минцифры.

Неотъемлемой частью цифрового государственного управления являются портал госуслуг Татарии и многофункциональные центры (МФЦ). На сегодняшний день 205 услуг (федеральных, республиканских, муниципальных) предоставляются гражданам в 59 МФЦ, из них только 27 услуг — в цифровом виде и 48 — в электронном. Основная цель работы на 2020 год минцифры совместно с МФЦ — ноль услуг в бумажном виде до конца текущего года, отмечают в ведомстве.

Сообщается также, что в Татарии в 2020 году будет разработано 7 суперсервисов, в том числе «Я строю», Я школьник», «Мое здоровье», «Мои субсидии». В России планируется к 2024 году разработать 25 федеральных суперсервисов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии 30% жителей республики изъявили желания перейти на электронные трудовые книжки.

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