Москва, , 13:00 — REGNUM Госдума ратифицировала ряд протоколов в Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) от 29 мая 2014 года, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

Первый протокол подписан в Ереване 1 октября 2019 г. и разработан в целях реализации положений Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, касающихся возможности зачета авансовых платежей в счет уплаты ввозных таможенных пошлин, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин.

Еще один протокол, подписанный тогда же и там же, уточняет нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин для каждого государства — члена Евразийского экономического союза: Армения — 1,22%, Белоруссия — 4,86%, Казахстан — 6,955%, Киргизия — 1,9%, РФ — 85,065%.

Прописывается, что протокол временно применяется государствами членами с 1 января 2020 года, а для государства-члена, законодательство которого не предусматривает возможность временного применения международных договоров, протокол применяется с даты выполнения таким государством-членом внутригосударственных процедур, необходимых для вступления протокола в силу, но не ранее 1 января 2020 года.

Положения протокола распространяются на отношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Кроме того, с 1 января 2020 года прекращают свое действия ряд протоколов. Речь идет о Протоколе от 11 апреля 2017 года о применении отдельных положений Договора о присоединении Киргизии к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанного 23 декабря 2014 г. и о Протоколе от 14 мая 2018 года о внесении изменения в Договор о присоединении Киргизии к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 23 декабря 2014 г.