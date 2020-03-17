Тбилиси, , 12:45 — REGNUM Необходимости введения в Грузии чрезвычайного положения правительство страны на данном этапе не видит, но если в ближайшем будущем такая необходимость возникнет, прибегнет к такой мере. Заявление после очередного заседания межведомственного координационного совета по превенции коронавируса сделал премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

«На этом этапе у нас есть все инструменты, чтобы постепенно давать ответы на стоящие перед страной вызовы. По данным на сегодняшний день и объективной оценке реальности, сегодня необходимости во введении чрезвычайного положения нет. Но если завтра такая необходимость возникнет, мы обязательно примем это решение», — пояснил Гахария.

Премьер сообщил, что исходя из обострения ситуации и роста числа инфицированных и вероятных зараженных лиц Грузия переходит от этапа сдерживания распространения коронавируса на этап его распространения.

Напомним, что в Грузии фиксируется 34 подтвержденных случая коронавируса, 1008 человек находятся в карантине, а 64 — в стационарах.