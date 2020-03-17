Ташкент, , 12:29 — REGNUM Центральный банк Узбекистана рекомендовал коммерческим банкам республики продлить сроки возврата платежей по кредитам предпринимателей, сообщили 17 марта в пресс-службе Центробанка.

Рекомендации финансового регулятора направлены на смягчение экономических последствий, связанных с распространением коронавируса. В частности, продлить сроки возврата рекомендовано для предприятий, у которых уменьшился денежный поток.

Центробанк рекомендовал также установить льготный период для таких компаний до 1 октября 2020 года. При этом качество кредита не должно повлиять на решение о предоставлении льгот.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 февраля в Узбекистане было выявлено 10 случаев заражения коронавирусом. При этом семь человек — это члены одной семьи или родственники.

Читайте также: В Узбекистане число зараженных коронавирусом достигло десяти человек