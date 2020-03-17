Нижний Новгород, , 12:21 — REGNUM Запасы воды в снеге в бассейне Волги оцениваются на 26% ниже нормы, а приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада во втором квартале прогнозируется значительно меньше нормативных значений. Такие данные об ожидаемом характере весеннего половодья 2020 года приводит Росгидромет.

По данным ведомства, к началу марта в целом в бассейне Волги снегозапасы составили 74% нормы, а в бассейнах Суры, Ветлуги, Вятки, Камы, Белой, Куйбышевского и Саратовского водохранилищ — 66−106% нормы. В остальных бассейнах Волги запасы воды в снеге оценивались в 3−44% нормы.

По прогнозу Росгидромета, ниже нормы до 1,5−2,5 м максимумы половодья будут на реках северо-запада европейской части России, на отдельных реках Заволжья, Прикамья и Закамья, а также на Ветлуге, Вятке, Суре.

По предварительной оценке ведомства, приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада во втором квартале ожидается на уровне 118−148 км3 при норме 159 км3.

Синоптики отмечают, что зима была аномально теплой: средняя температура воздуха превышала норму почти по всей стране в среднем на 3−7 градусов, а в отдельные месяцы — до 10 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, аномально теплая погода в зимний период привела к раннему началу половодья в верховьях Волги. Нижегородские энергетики констатировали, что «так рано половодье началось впервые за все время эксплуатации ГЭС»: обычно боковой приток Горьковского водохранилища начинает значительно увеличиваться в конце марта.

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Напомним, эксперты считают, что дефицит наполняемости российских водохранилищ может оказаться одним из последствий необычайно тёплой зимы. Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин отмечал в СМИ, что недозаполнение возможно на водохранилищах Верхневолжского каскада, в бассейнах Оки и вокруг Московского региона.

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