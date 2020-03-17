Джакарта, , 12:19 — REGNUM По данным центрального статистического агентства Индонезии, экспорт индонезийской сельскохозяйственной продукции в феврале 2020 года достиг 0,30 млрд долларов США, увеличившись на 0,91% по сравнению с предыдущим месяцем и на 28,04% по сравнению с 2019 годом, сообщает CNBC Indonesia.

Известно, что рост произошел из-за значительного увеличения сельскохозяйственной продукции, такой как какао-бобы, ласточкиные гнезда, лекарственные растения, ароматические вещества и специи.

«Что касается не нефтяного и газового экспорта, такого как сельское хозяйство, оно продолжает расти», — говорится в заявлении центрального статистического агентства.

Президент Джоко Видодо заявил, что индонезийский народ не должен недооценивать сельскохозяйственный сектор, способствующий экономической стабильности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Индонезии через национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями продлевает чрезвычайное положение из-за коронавируса в стране до 29 мая 2020 года.

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