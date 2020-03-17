Ростов-на-Дону, , 12:07 — REGNUM Обвал рубля на фоне падения мировых цен на нефть приведёт к ещё большему снижению спроса на жильё. Такого мнения придерживается руководитель отдела маркетинга и аналитики ростовской компании «Дон МТ» Галина Пивоварова.

«Ситуация с курсом валют приведёт к ещё большему падению спроса на жильё. Прежде всего, покупать квартиры откажутся люди, которые собирались брать ипотечные кредиты. Нестабильность финансового рынка может их отпугнуть. Возможен короткий период, во время которого интерес к недвижимости немного вырастет за счёт граждан, желающих сохранить свои сбережения. Но их количество в Ростове-на-Дону незначительно — около 5−7% от общего числа потенциальных покупателей», — цитирует эксперта портал donnews.ru.

По словам Пивоваровой, в 2019 году в Ростове-на-Дону спрос на квартиры сократился на 21% по сравнению с предыдущим годом.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 17 марта, глава государства Владимир Путин проведёт очередное совещание с членами правительства России. В первую очередь участники встречи обсудят развитие рынка жилья.