Тирана, , 12:05 — REGNUM Банк Албании 16 марта предоставил физическим и юридическим лицам, не способным выплачивать проценты по кредитам, отсрочку платежей на три месяца в связи с ситуацией, сложившейся в стране из-за коронавируса.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, данное решение в кредитной организации прокомментировали следующим образом:

«В связи с выявлением первых случаев заболевания вирусом COVID-19 мы (все участники финансового рынка, в том числе и его регуляторы) предстали перед необходимостью предпринять срочные меры для сдерживания и минимизации возможных негативных последствий, не только для здоровья и благополучия общества, но и для товарных и валютных потоков в экономике. Решение правительства о прекращении занятий в образовательных учреждениях, меры по предотвращению массовых скоплений людей, рекомендации по ведению работы из дома, прерывание ряда торговых мероприятий, усиленные мере предосторожности, которые должны внедряться массово, и т. д. несомненно приведут к снижению объема деятельности предприятий и уровня доходов».

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