Москва, 17 марта 2020, 11:53 — REGNUM Правительство РФ продолжит выполнять свои социальные обязательства, чтобы не провоцировать потрясений, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 17 марта корреспонденту ИА REGNUM.
Как пояснил экономист, вряд ли ЦБ РФ допустит рост инфляции выше 10%.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Банк России спрогнозировал, что на фоне значительного изменения внешних условий — ситуации с распространением коронавируса, а также завершения сделки ОПЕК+ — темпы роста инфляции в России могут ускориться.