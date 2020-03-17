Москва, , 11:53 — REGNUM Правительство РФ продолжит выполнять свои социальные обязательства, чтобы не провоцировать потрясений, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 17 марта корреспонденту ИА REGNUM.

«Инструменты правительства РФ и Банка России будут направлены на макроэкономическую стабилизацию. У правительства достаточно резервов для того, чтобы поддерживать скудные статьи российского бюджета. Ну, а что касается развития, то эту задачу не ставят уже много лет, — сказал Комолов. — Поэтому и сейчас вряд ли кто-то захочет принести стабильность в жертву ради перспективы развития. Высокая ключевая ставка стабилизирует экономику и позволит инфляции удерживаться на относительно низком уровне. Импортный фактор, конечно, будет толкать цены вверх, но в умеренных границах».

Как пояснил экономист, вряд ли ЦБ РФ допустит рост инфляции выше 10%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Банк России спрогнозировал, что на фоне значительного изменения внешних условий — ситуации с распространением коронавируса, а также завершения сделки ОПЕК+ — темпы роста инфляции в России могут ускориться.