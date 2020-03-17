Брюссель, , 12:00 — REGNUM Некоторые меры для стабилизации экономики на пространстве Евросоюза вводятся в связи с распространением коронавируса COVID-19. Об этом говорится в сообщении Еврогруппы.

Министры финансов стран, входящих в ЕС, заявили о вводе фискальных мер на уровне 1% ВВП на 2020 год. Также заявлено о предоставлении средств ликвидности в размере не менее 10% ВВП. Речь идёт о схемах государственных гарантий и отсроченных налоговых платежей.

«Эти цифры могут быть намного больше в будущем», — цитирует заявление Еврогруппы Reuters.

Предполагается поддержка ликвидности пострадавших компаний, особенно в туризме и транспорте, а также выделение бюджетных средств на сдерживание вируса и лечение заразившихся. Сотрудникам могут продлить пособия по болезни и безработице, отсрочить выплату подоходного налога.

В условиях исключительных обстоятельств решено предпринимать быстрые, энергичные и скоординированные меры, подчеркнули в Еврогруппе.