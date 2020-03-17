Москва, , 11:51 — REGNUM Россия в январе увеличила объем вложений в американские госбумаги по сравнению с декабрем 2019 года до $10,51 млрд. Об этом следует из материалов Минфина США.

Так, на долю долгосрочных облигаций пришлось $3,8 млрд, краткосрочных — $6,7 млрд. В декабре 2019 года общий объем вложений составлял $9,974 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, объем вложений РФ в декабре 2019 года в американские государственные бумаги составил $9,974 млрд, уменьшившись примерно на $1,5 млрд.

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