Ростов-на-Дону, , 11:48 — REGNUM Власти Ростовской области намерены досрочно завершить газификацию региона. Для этого потребуется более 20 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

«Президент РФ Владимир Путин поставил задачу завершить газификацию в стране до 2030 года. Мы намерены совместно с дочерними компаниями «Газпрома» ускориться и завершить полную газификацию региона до 2025 года — на пять лет раньше установленного президентом срока», — отметил глава региона Василий Голубев.

За последние пять лет на газификацию региона было направлено почти 9,6 млрд рублей, что позволило создать свыше 5,5 тыс. км газораспределительных сетей и обеспечить голубым топливом 70 тыс. домов и других объектов. В настоящее время уровень газификации Ростовской области превышает 88%.