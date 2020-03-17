Сеул, , 11:54 — REGNUM В феврале 2020 года продажи южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor Company на китайском рынке сократились почти на 100%, сообщает агентство Reuters.

Согласно опубликованным данным, в феврале текущего года на рынке Китая было продано 1007 автомобилей, что на 97% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что за аналогичный период времени мировые продажи компании упали до самого низкого уровня. Сокращение спроса вызвано распространением коронавируса нового типа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года производство автомобилей в Южной Корее сократилось на 26,4%, экспорт — на 25%, продажи на внутреннем рынке также упали на 18,8%.

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