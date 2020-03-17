Абакан, , 11:41 — REGNUM Председатель Контрольно-счетной палаты Хакасии Ольга Лях объяснила, откуда взялась сумма нарушений в почти миллиард рублей в отчёте аудиторов.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Хакасии, 17 марта глава республики Валентин Коновалов провёл рабочую встречу с Ольгой Лях. На встрече обсуждались итоги отчёта КСП, прозвучавшего на сессии Верховного совета (парламента) Хакасии 12 марта.

Напомним, в отчёте КСП сообщалось о более 350 выявленных нарушениях на общую сумму 975 млн рублей. В том числе 119 млн — это неэффективные затраты. Свыше 27 млн аудиторы квалифицировали как нецелевые бюджетные расходы.

По словам Лях, проводимые аудиторами мероприятия «затрагивали не один 2019 год, но и предыдущие периоды». В результате получилась «достаточно большая» сумма, собранная со всех периодов.

Лях уточнила, что за период 2019 года было выявлено нарушений на сумму порядка 99 млн рублей без ущерба бюджету.

«Злостных и вопиющих замечаний среди них — нет. Связаны они с нестрогим соблюдением бюджетного законодательства», — говорится в сообщении республиканского правительства.

Самая большая сумма нарушений — 400 млн рублей — относится к 2018 году. Муниципальным образованиям выделялись деньги на погашение просроченной кредиторской задолженности. Однако использовались средства «с различными нарушениями».

Уточняется, что на 2020 год запланировано 30 контрольных проверок и экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, хакасские аудиторы по итогам экспертно-аналитических мероприятий подготовили 98 актов, отчётов и заключений, а также более 340 предложений и рекомендаций по устранению нарушений и недостатков.

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