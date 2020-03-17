Москва, , 11:31 — REGNUM Падение курса рубля выгодно российским сырьевым экспортёрам, которые таким образом получают возможность компенсировать сокращение своих доходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов, комментируя обещания Банка России обеспечить в стране финансовую стабильность.

«В конечном счёте тот курс рубля, который сейчас складывается, не противоречит интересам экспортёров, — сказал экономист. — Чем дешевле нефть, тем дешевле должен быть рубль, чтобы экспортёры могли компенсировать выпадающие доходы внутри страны. Рубль вряд ли будет укрепляться. Правительство и Центральный банк едва ли станут принимать меры к специальному укреплению российской валюты. Если она и пойдёт вверх, то только под воздействием нефтяных цен, если они вдруг начнут расти. Хотя предпосылок к этому нет».

Как пояснил экономист, по его мнению, низкие цены на нефть — это «долгая история».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ пообещал, что в России создадут антикризисный фонд для поддержки отраслей экономики и граждан.