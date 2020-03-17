Москва, 17 марта 2020, 11:31 — REGNUM Падение курса рубля выгодно российским сырьевым экспортёрам, которые таким образом получают возможность компенсировать сокращение своих доходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов, комментируя обещания Банка России обеспечить в стране финансовую стабильность.
Как пояснил экономист, по его мнению, низкие цены на нефть — это «долгая история».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ пообещал, что в России создадут антикризисный фонд для поддержки отраслей экономики и граждан.