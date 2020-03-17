Минск, 17 марта 2020, 11:30 — REGNUM В Белоруссии приступили к переработке нефти, поступившей из Азербайджана. Об этом сегодня, 17 марта, сообщил пресс-секретарь белорусского концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.
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Прибывшая в порт Одессы первая партия нефти по нефтепроводу Одесса — Броды поступила на Мозырьский нефтеперерабатывающий завод.
Тищенко добавил, что второй танкер нефти, закупленной у Азербайджана, 15 марта прибыл в порт Одессы и встал на слив.
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Как сообщало ИА REGNUM, первую партию нефти объёмом 90 тыс. тонн Азербайджан отправил в Белоруссию 5 марта. 14 марта началась прокачка нефти по трубопроводу Одесса — Броды.
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