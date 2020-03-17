Москва, , 11:27 — REGNUM Ситуация на авиарынке может привести к банкротству ряда авиакомпаний, заявил 17 марта глава Росавиации Александр Нерадько.

По его словам, убытки российских авиакомпаний от приостановки полетов из-за коронавируса могут превысить 100 млрд рублей, а упущенная маржинальная прибыль авиакомпаний от закрытия в КНР за прошлый месяц составила около 1,7 млрд рублей.

Чтобы поддержать российские авиавкомпании, необходимо обнулить сборы за аэронавигационное обслуживание на некоторых маршрутах, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что правительство РФ готовит пакет предложений по защите отраслей российской экономики от тех экономических вызовов, которые бросает им мировая эпидемия коронавируса.

По его словам, российские компании защищены накопленными резервами от рисков падения цен на нефть, а эпидемия коронавируса бьёт по ряду достаточно уязвимых отраслей, таких как перевозки, туризм и торговля.