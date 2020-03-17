Москва, 17 марта 2020, 11:25 — REGNUM Власти РФ действительно примут меры для того, чтобы обеспечить макроэкономическую стабильность, однако делаться это будет за счёт повышения ключевой ставки Банка России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 марта заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал обещания Центробанка РФ принять все необходимые меры, чтобы обеспечить экономическую устойчивость и финансовую стабильность.
Как полагает Комолов, в первую очередь главные задача и цель российского правительства и ЦБ будут сформулированы следующим образом — ограничение инфляции.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ЦБ РФ сообщил, что правительство России и Центробанк примут все необходимые меры, чтобы обеспечить экономическую устойчивость и финансовую стабильность.