Москва, , 11:25 — REGNUM Власти РФ действительно примут меры для того, чтобы обеспечить макроэкономическую стабильность, однако делаться это будет за счёт повышения ключевой ставки Банка России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 марта заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал обещания Центробанка РФ принять все необходимые меры, чтобы обеспечить экономическую устойчивость и финансовую стабильность.

Как полагает Комолов, в первую очередь главные задача и цель российского правительства и ЦБ будут сформулированы следующим образом — ограничение инфляции.

«Они сделают всё, чтобы не дать инфляции разогнаться, — полагает Комолов. — Это консервативный и традиционный подход российской экономической политики. Делаться это будет за счёт повышения ключевой ставки Центрального банка России. Я не вижу другого выхода для них. Это, в свою очередь, приведёт к ограничению инвестиций и удорожанию ипотеки. Центральный банк повысит ключевую ставку, и вслед за ней вверх пойдут все процентные ставки, в том числе и ипотечные».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ЦБ РФ сообщил, что правительство России и Центробанк примут все необходимые меры, чтобы обеспечить экономическую устойчивость и финансовую стабильность.