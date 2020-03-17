Киев, 17 марта 2020, 11:28 — REGNUM Украинские банки с трудом удовлетворяют спрос населения на валюту, сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
В пресс-службе отметили, что на корсчетах украинских банков сосредоточены $8 млрд, поэтому жители Украины могут без труда проводить операции с безналичной валютой.
Отметим, что 16 марта национальный банк Украины продал $238 млн для поддержания курса гривны.
Как заявил экономист Павел Вернивский, ситуация с курсом гривны, которую сначала искусственно укрепили, а затем обвалили на панике, фактически превратила валютный рынок Украины в сплошную игру на бирже.
Читайте ранее в этом сюжете: Пике гривны на Украине: уже внутренняя паника, но еще не катастрофа