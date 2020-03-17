Киев, , 11:28 — REGNUM Украинские банки с трудом удовлетворяют спрос населения на валюту, сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

В пресс-службе отметили, что на корсчетах украинских банков сосредоточены $8 млрд, поэтому жители Украины могут без труда проводить операции с безналичной валютой.

«Из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются на Украину с задержкой. Учитывая карантинные меры, введённые странами мира и Украиной, Национальный банк совместно с банками решает указанную проблему», — сказано в сообщении.

Отметим, что 16 марта национальный банк Украины продал $238 млн для поддержания курса гривны.

Как заявил экономист Павел Вернивский, ситуация с курсом гривны, которую сначала искусственно укрепили, а затем обвалили на панике, фактически превратила валютный рынок Украины в сплошную игру на бирже.

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