Москва, , 11:20 — REGNUM До 2014 года определённая надежда на развитие Украины в качестве независимого государства сохранялась, но уже в тот период наблюдалось подчинение задач собственного политического и экономического строительства Украины задаче исполнения ею роли антироссийского инструмента США и ЕС, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 17 марта, комментируя слова соратника Зеленского о возможном дефолте.

«Это была политика, удобная для тех, кто находился наверху властной пирамиды, поскольку они числили себя и числились в качестве «друзей Запада» со всеми вытекающими из этого положения статусными и финансовыми бонусами, но — губительная для страны, убийственная для народа.

После 2014 года эта политика полностью восторжествовала и укоренилась. Кто-то, возможно, помимо Виктора Медведчука и его товарищей и хотел бы скорректировать эту линию, но это, как мы видим, крайне сложная задача. Украина уже полностью под пятой Запада, и он эту пяту сам не уберёт.

Протрезвеет ли народ Украины, захочет ли уйти от такой зависимости, для меня серьёзный вопрос. Ещё совсем недавно мой ответ на него на близкую и среднесрочную перспективу был «нет, не протрезвеет и не захочет». «Коронокризис», однако, вносит свои поправки. Он многое переформатирует в сегодняшнем мире.

Будем надеяться, что этот кризис пойдёт Украине на пользу. Западу уже сейчас не до неё, и это его безразличие будет возрастать в геометрической прогрессии. У Украины не будет другой возможности, нежели уповать на помощь России. Нам, видимо, придётся оказать такую помощь.

Но втягиваться в такое вытягивание Украины из той ямы, в которой она сегодня находится (извините за невольную игру слов), стоит только при наличии реальной готовности в союзе со здоровыми силами на Украине проводить полную зачистку страны от врагов России и русского народа», — высказал своё мнение Михаил Демурин.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Верховной рады Александр Дубинский («Слуга народа) заявил, что Украина как государство приближается к дефолту.

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