Москва, , 10:55 — REGNUM Арбитраж Москвы 10 апреля 2020 года после отмены прошлого вердикта начнёт пересмотр решения по иску управления делами президента России, которое потребовало более 2,667 млрд рублей неосновательного обогащения и процентов «за пользование чужими денежными средствами» с исполнителя по госконтрактам — АО «Сатурн». Сумма иска первоначально составляла 3,108 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск на такую же сумму был подан ещё в 2017 году, но в процессе слушаний претензии уменьшили до 2 667 942 906,56 рубля. Сначала иск оставили без рассмотрения, но после апелляционной жалобы дело отправили на новое рассмотрение, и в июле 2019 года иск был удовлетворён частично. Суд взыскал с ответчика 2,5 млрд рублей неосновательного обогащения и 254,2 млн рублей процентов.

Арбитражный суд Московского округа в середине февраля 2020 года пересмотрел решение первой инстанции от 2019 года, направив дело на новое рассмотрение

В основу спора лёг контракт на «выполнение работ по реконструкции (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) объекта капитального строительства «Комплекс зданий по адресу: Москва, Красная площадь, д. 5 для размещения музейно-выставочного комплекса музеев Московского Кремля». Ответчику по контракту ещё в 2013 году был переведён аванс в размере 3 млрд рублей. В августе 2016 года было подписано дополнительное соглашение, по которому ответчик «обязался возвратить истцу аванс в размере 2 667 942 906,56 рубля». Контракт был расторгнут в апреле 2017 года, а между сторонами «возник спор по определению объема и стоимости фактически выполненных работ». В ходе слушаний стоимость фактически выполненных работ судами была определена как 498 973 597,35 рубля, а «сумма не отработанного аванса составляет 2 501 026 402 руб. 65 копеек». Арбитражный суд Московского округа с выводами коллег не согласился и вернул дело на пересмотр.

От вердикта по этому делу также зависит ещё один судебный спор с тем же составом участников, который был приостановлен. В нём управление требует с «Сатурна» выплаты 233,589 млн рублей.