Пенза, , 12:04 — REGNUM В Пензенской области в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» планируется искусственное лесовосстановление на площади 391 га, где высадят около двух млн штук стандартных сеянцев сосны обыкновенной, дуба черешчатого, ясеня обыкновенного. Об этом сообщают в региональном минлесхозе.

Лесоводы Пензенской области начали проводить подготовку семян к посеву для выращивания стандартных сеянцев сосны обыкновенной. При правильном выполнении этой операции, повышается грунтовая всхожесть, что в свою очередь, является залогом успешного роста сеянцев, отмечают в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лесопромышленная группа компаний Segezha Group планирует построить в городе Шарье Костромской области современный лесосеменной комплекс. К 2023 году в питомнике обещают вырастить 4 млн сеянцев. Это будут сосны обыкновенные и ели европейские. В перспективе планируется расширение производства до 6−8 млн. штук в год.

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