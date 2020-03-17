Уфа, , 10:37 — REGNUM Молочно-товарная ферма на 1200 голов начала работу в Калтасинском районе Башкирии. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба главы республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Калтасинском районе запустили первую очередь животноводческого комплекса ООО «Победа».

Сообщается, что новая ферма отличается высокой степенью автоматизации процессов. Поэтому человеческий фактор здесь сведен к минимуму.

Всего инвестиционным проектом предполагает строительство ферм на пять тысяч голов дойного стада. Кроме этого, будет построен завод по производству твёрдых сыров, а также модернизировано предприятие по переработке молока в Калтасинском и Янаульском районах.

Отмечается, что объём инвестиций в данный комплекс, мощность которого составит 36 тысяч тонн молока в год, составит 2,3 млрд рублей. При этом планируется создать 170 новых рабочих мест.

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