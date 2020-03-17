Вашингтон, , 10:37 — REGNUM Акции американской корпорации Microsoft показали крупнейшее падение с 2000 года, подешевев на 14,7%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В 2000 году ценные бумаги Microsoft подешевели 15,6%, сообщает портал MarketWatch. Индекс электронной биржи Nasdaq, на которой присутствуют акции Microsoft, снизился 16 марта на 970,28 пункта — до 6904,59 пункта. Снижение составило 12,32%.

Промышленный индекс Dow Jones и индекс S&P 500 снизились на 12−13% на фоне распространения коронавируса COVID-19. Такой обвал котировок назвали крупнейшим с октября 1987 года.

Четыре крупнейших технологических компании в США — Microsoft, Apple, Alphabet и Amazon — лишились в общей сложности более $1 млрд с февраля, передаёт телеканал CNBC.