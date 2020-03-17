Махачкала, , 10:42 — REGNUM Первый пункт выгрузки уловов водных биологических ресурсов (ВБР) открылся на острове Чечень в Дагестане. Он позволит упорядочить добычу рыбы и создаст новые рабочие места, сообщили ИА REGNUM 17 марта в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии республики.

Отмечается, что остров Чечень находится на расстоянии 19 км от ближайшего места выгрузки ВБР, в связи с чем местным жителям было затруднительно сдавать добытую рыбу в ближайший населенный пункт. Создание данного пункта выгрузки должно позволить упорядочить вылов рыбы в районе острова, а также создать 24 рабочих места.

В ближайшее время на острове также планируется разместить солнечные батареи. Это даст возможность установки холодильников и положит начало первичной обработке рыбы.

По словам начальника управления рыбного хозяйства минприроды Дагестана Шамиля Джахбарова, возрождение рыбной отрасли на острове Чечень имеет большое значение для социально-экономического развития поселка. Он отметил, что за последние два года проведена работа с руководителями рыбодобывающих предприятий, расположенных у острова, и достигнута договоренность об открытии баз-стоянок для маломерных промысловых судов и принятия на работу местных жителей.

Остров Чечень площадью 55 кв. км расположен в северо-западной части Каспийского моря и является самым крупным из островов одноименного архипелага. Административно остров относится к Кировскому району Махачкалы и отделен от материка проливом шириной в несколько километров. В его западной части расположен населенный пункт Остров Чечень, в котором в настоящее время проживают около 120 человек.

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