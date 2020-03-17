Петропавловск-Камчатский, , 10:26 — REGNUM Строительство морского грузопассажирского парома для Камчатки началось в Керчи. На судостроительном заводе им. Б.Е. Бутомы состоялась торжественная закладка киля нового судна, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В церемонии закладки парома приняли участие губернатор Камчатки Владимир Илюхин и зампред Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко. Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Камчатского края о строительстве парома, который будет курсировать между полуостровом и портами Дальнего Востока — Сахалином, Приморьем.

«Сегодня для Камчатки строится много судов по всей России. Мы строим боевые корабли, рыболовные суда, подводные лодки, гражданский флот. Мы строим в Санкт-Петербурге, в Калининграде, в Нижнем Новгороде и Приморье. И мне очень приятно, что на судостроительной карте Камчатки появился город Керчь, где будет построен первый паром такого типа. Порядка 30 лет между дальневосточными субъектами не было пассажирского морского сообщения. Теперь благодаря решению президента и усилиям наших судостроителей, этот вопрос будет решен», — сказал Владимир Илюхин.

Финансирование строительства парома осуществляется за счёт госпрограммы «Развитие транспортной системы России».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Приморье на Ливадийском СРЗ заложили ледокольный паром для Камчатки. Ещё одно пассажирское судно строится для полуострова в Нижнем Новгороде.