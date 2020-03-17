Москва, , 10:18 — REGNUM Председатель Банка России Эльвира Набиуллина проведёт пресс-конференцию по итогам заседания Совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регулятора, мероприятие состоится сегодня, 20 марта, в 15:00 и будет внеплановым.

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«В условиях быстрого изменения ситуации на финансовом рынке и влияния на экономику распространения коронавируса (COVID-19) Банк России считает важным подробно осветить вопросы как денежно-кредитной политики, так и принимаемых стабилизационных мер», — говорится в сообщении регулятора.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в России будет создан антикризисный фонд для поддержки отраслей экономики и граждан на фоне ситуации с распространением пандемии коронавируса. Речь идёт о резерве бюджета 2020 года в объёме 300 млрд рублей.

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