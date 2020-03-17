Москва, , 10:12 — REGNUM Валютный рынок РФ полностью контролируется властями и в ближайшее время можно не ждать подорожания доллара до 97 рублей, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 17 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующий прогноз агентства Bloomberg.

«Они явно читали прогноз агентства, специализирующегося на придумывании очень смешных фейковых новостей, — сказал Делягин. — Действительно может быть и 90 рублей за доллар, но вряд ли наши на это пойдут. Тем более если учесть, что валютный рынок в РФ с учетом ее резервов полностью контролируется. Всерьез к таким прогнозам я бы относиться не стал. Паника паникой, а финансовое состояние экономики не плохое. Денег много и я думаю, что хотя все очень плохо, и что мы сорвемся в глобальную депрессию (а может быть даже увидим доллар и больше чем за 97 рублей), но случится это не раньше конца июля. До этого мы переживем некоторый этап нормализации».

Как подчеркнул Делягин, пока у финансовых властей страны хватит ресурсов, чтобы удержать рубль от шоковой девальвации.

Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, агентство Bloomberg спрогнозировало сценарий, при котором доллар, может подорожать до 97 рублей за доллар.

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