Москва, 17 марта 2020, 10:12 — REGNUM Валютный рынок РФ полностью контролируется властями и в ближайшее время можно не ждать подорожания доллара до 97 рублей, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 17 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующий прогноз агентства Bloomberg.
Как подчеркнул Делягин, пока у финансовых властей страны хватит ресурсов, чтобы удержать рубль от шоковой девальвации.
Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, агентство Bloomberg спрогнозировало сценарий, при котором доллар, может подорожать до 97 рублей за доллар.
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