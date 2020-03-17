Москва, , 10:06 — REGNUM В рейтинге журнала Forbes 100 надёжных российских банков сменился лидер. Райффайзенбанк потеснил на вторую строчку Юникредит-банк, который в 2019 году был лидером в списке. Третьем место занял Росбанк.

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«Таким образом, все три первых места в этом году оказались заняты «дочками» западных кредитных организаций», — отметили в Forbes.

Группа с наивысшей степенью надёжности оказалась целиком состоящей из российских госбанков и «дочек» иностранных банков. Самым надёжным из российских госбанков оказался Сбербанк, который занял четвёртую строчку рейтинга, следующий за ним — ВТБ (на 11-м месте).

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Также в топ-10 вошли Ситибанк, ING Bank, «Нордеа», HSBC, SEB, Bank of China.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в список самых надёжных банков России по версии Forbes вошли «дочки» иностранных кредитных организаций и крупнейшие российские банки. Так, на первом месте оказался Unicredit, далее расположились Райффайзенбанк, Росбанк, Сбербанк и ВТБ.

В десятку также вошли Ситибанк, ИНГ банк (Евразия), «Нордеа», HSBC и Credit Agricole. замкнули рейтинг Ланта-банк, Фора-банк, АКБ «Международный финансовый клуб» и Аресбанк.

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