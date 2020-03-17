Москва, , 09:58 — REGNUM Рубль по-прежнему остается под давлением. Нефть марки Brent торгуется в районе $30 за баррель. При этом вектор движения 17 марта в течение дня сменился с роста на падение, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Также продолжается распродажа российских активов. Индекс RGBI снизился до уровня 138,54 и продолжает падение. На мировых финансовых рынках паника сохраняется и также способствует негативной динамике рубля.

Главной интригой текущей недели является заседание ЦБ РФ. У инвесторов нет понимания как поведет себя регулятор в данных условиях.

С одной стороны, есть основания для повышения ставки на фоне ослабления рубля и потенциального ускорения инфляции. Более того, судя по сдвигу кривой доходностей ОФЗ вверх инвесторы ожидают роста ключевой процентной ставки на 1% — 1,5%.

С другой стороны, есть цель — поддержать российскую экономику дешевыми кредитами, а для этого необходимо как минимум удерживать ставки на текущем уровне.

Валютная пара доллар/рубль торгуется около локального максимума 75,42, поэтому с большей вероятностью рост продолжится. Драйвером для ускорения валютной пары может оказаться нефть в случае, если падение на нефтяном рынке продолжится», — считает эксперт.

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