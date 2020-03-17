Москва, 17 марта 2020, 09:52 — REGNUM Сегодня, 17 марта, президент РФ Владимир Путин проведёт совещание с членами правительства по вопросам строительства, сообщается на сайте Кремля.
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Основной вопрос — развитие рынка жилья в стране. Также будут обсужаться и другие актуальные вопросы.
Глава государства заслушает доклады зампреда правительства Марата Хуснуллина и главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта президент РФ Владимир Путин выступит на расширенном заседании коллегии Геннеральной прокуратуры.
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