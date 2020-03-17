Париж, , 09:44 — REGNUM Правительство Франции уточняет систему выплат пособий по частичной безработице, передает BFM TV.

Согласно министерству труда, сумма пособий до 4,5 раз превысит минимальную заработную плату.

Ранее в министерстве труда заявили, что у компаний будет 30 дней для подачи запроса, который будет иметь обратную силу. Запрос будет действителен со дня его подачи, но веб-сайт не выдержал «всплеска» заявок и был закрыт до утра 17 марта.

«Поэтому в ближайшие несколько дней будет принят указ о реформировании системы частичной занятости, с тем чтобы покрыть 100% компенсаций, выплачиваемых работникам», — говорится в заявлении министерства.

Частичная безработица, которая компенсирует работнику до 70% заработной платы без учёта взносов и отчислений и 84% чистой заработной платы, ранее поддерживалась государством только до выплат минимальной заработной платы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран оценил «необходимые меры сдерживания»против коронавируса.

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