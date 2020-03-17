Бишкек, , 09:32 — REGNUM В столице Киргизии вводится режим повышенной готовности из-за угроз, связанных с распространением коронавирусной инфекции в соседних странах. Соответствующее постановление подписал мэр Бишкека Азиз Суракматов, передают киргизстанские СМИ.

В этой связи столичный муниципалитет ограничил работу театров, спортивных секций и других мест скопления людей. Эта мера будет действовать до 6 апреля 2020 года.

Также в мэрии настоятельно порекомендовали владельцам торгово-развлекательных комплексов ограничить их деятельность, а жителям Бишкека отказаться от проведения и посещения любых массовых мероприятий.

В ближайшее время правительство может принять постановление, по которому будут закрыты точки общественного питания, у которых более 50 посадочных мест.

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