Кызыл, , 09:14 — REGNUM В Туве планируется запустить новый международный сектор аэропорта Кызыла уже в 2020 году. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, на эти цели будет выделено около 150 млн рублей.

Как ранее заявил в интервью «России 24» глава республики Шолбан Кара-оол, только на обеспечение пограничников автоматизированной системой контроля, идентификации паспортов потребуется 50 млн.

«Нужно, чтобы таможня, Роспотребнадзор, санэпидемстанция также имели техническое обеспечение своей деятельности. Только один тепловизор для дистанционного измерения температуры тела пассажиров стоит порядка 8 миллионов рублей», — отметил глава.

Напомним, аэропорт тувинской столицы открыли для международных полётов в конце лета 2019 года. Как сообщало ИА REGNUM, соответствующее распоряжение подписал председатель российского правительства Дмитрий Медведев.

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