Токио, , 09:11 — REGNUM В Соединённые Штатах временно прекращают работу все 50 магазинов одежды Uniqlo. Решение об их закрытии японская компания Fast Retailing приняла из-за ситуации с распространением нового типа коронавируса. Об этом 17 марта сообщает агентство Reuters.

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Отмечается, что такие меры были приняты после того, как ритейлеры, включая Nike Inc и Lululemon Athletica Inc, объявили о подобных решениях закрыть свои магазины.

В компании добавили, что эта мера вступит в силу с 17 марта. когда магазины возобновят работу, не сообщается.

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Напомним, месяц назад Uniqlo закрыла около 350 своих магазинов повседневной одежды в Китае, а также закрыла некоторые фабрики-партнёры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о возможном закрытии магазинов одежды в России партнёров предупредила компания «Зара СНГ». Это дочернее предприятие компании Inditex, которая владеет брендами Zara, Bershka, Pull&bear и другими. Отмечается, что из-за распространения коронавируса возникли трудности с доставкой произведённых в Китае товаров, кроме того, покупателей в торговых центрах стало меньше.