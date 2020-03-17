Чанчунь, Китай, , 09:09 — REGNUM Продажи автомобилей марки Hongqi китайского автопроизводителя FAW Group взлетели на 103,8% за первые два месяца года в годовом исчислении, сообщает 16 марта агентство Синьхуа.

Продажи автомобилей данной марки за январь и февраль составили 16 382 единицы. Только в феврале было продано 3752 автомобиля, что на 32,5% выше против аналогичного периода годом ранее.

Снижение влияние коронавируса на продажи удалось обеспечить благодаря целой серии мер по продвижению продаж, включая расширения онлайн и офлайн маркетинговых каналов, развитие платформ электронной коммерции и мобильных приложений.

За прошедший год компания выполнила план продаж автомобилей Hongqi в коичестве 100 тыс. единиц. В этом году компания намерена продать уже 200 тыс. единиц и 600 тыс. единиц к 2025 году.

Отметим, что Hongqi является одним из самых каноничных брендов седанов. Автомобили данной марки используются на национальных торжествах и парадах. Первый автомобиль данной марки был выпущен в 1958 году.