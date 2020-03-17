Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 09:14 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал принял решение о расторжении контракта с застройщиком онкоцентра в Комсомольске-на-Амуре. Объект является частью комплексного плана социально-экономического развития города, утвержденного в 2016 году президентом России Владимиром Путиным. Строительство отстаёт от графика более, чем на 300 дней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Глава края вновь побывал на строительной площадке и убедился, что поручение, которое он давал ранее: возобновить работы до 15 марта, не выполнено.

«Если такие решения не принимать, то, к сожалению, ничего делаться не будет. Необходимо в кратчайшие сроки расторгнуть контракт, найти нового подрядчика и всё-таки приступить к строительству. Если мы этого не сделаем сейчас, мы этого не сделаем никогда. Полтора года я слушал оправдания и пытался войти в положение. Но пора уже войти в положение жителей города. Максимум две недели даю на расторжение контракта. Через два месяца мы должны выйти на новый конкурс и найти нового подрядчика», — сказал Сергей Фургал.

Как сообщало ИА REGNUM, действующий застройщик онкологического центра — ООО «Тутта» — сорвало сроки строительства на 307 дней. В ходе поездки в Комсомольск в феврале 2020 года глава края дал срок до 15 марта на возобновление стройки.

В октябре 2019 года, в ходе посещения Комсомольска-на-Амуре полпред президента в ДФО Юрий Трутнев назвал стройку онкоцентра «плохой историей».