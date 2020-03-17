Тбилиси, , 09:08 — REGNUM Представители швейного сектора Грузии на встрече с министром экономики и устойчивого развития страны Натией Турнава выразили готовность помочь государству в противостоянии с коронавирусом COVID-19 и начать производить защитные медицинские маски. Об этом 16 марта сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Сегодня в Грузии некоторой проблемой остаются маски и дезинфицирующие средства. Мы, как компания с социальной ответственностью, готовы активно включиться в данный процесс и бесплатно предложить государству и населению Грузии определенную часть масок», — рассказал журналистам глава одной из компаний по пошиву одежды Георгий Ломинадзе.

Кроме того, сообщается, что на заседании производители марли выразили готовность безвозмездно передать этот материал для изготовления масок.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии официально зафиксировано 33 заболевших коронавирусом. Государственные учреждения страны переходят на особый режим работы, вводятся ограничения для въезда в страну иностранцев.

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