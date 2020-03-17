Амстердам, , 08:51 — REGNUM Национальная авиакомпания Нидерландов Air France-KLM практически полностью прекращает работу. В компании высказали предположение, что в ближайшие два месяца она перевезёт от 70 до 90% меньше пассажиров, чем обычно.

Всё больше стран во всём мире закрывают своё воздушное пространство для рейсов из Европы, в т.ч. США, Турция и Израиль.

Ранее компания уже приостановила полёты в Китай. Кроме того, многие люди отказываются от отпусков, что привело к резкому снижению спроса на авиабилеты. Европейские авиакомпании призывают к поддержке сектора со стороны государств.