Пекин, , 08:47 — REGNUM Китайская валюта ослабла до уровня 7,0094 юаня за доллар США, сообщает 17 марта агентство Синьхуа.

По данным Китайской валютной торговой системы, падение юаня за прошедшие сутки составило 76 базисных пунктов. Центральный паритетный курс юаня к доллару базируется на средних ценах, предложенных на рынках до открытия межбанковского рынка каждый рабочий день.

Напомним, что значительное ослабление курса юаня началось летом 2019 года после того, как США начали торговые войны против Китая. К февралю 2020 года произошло некоторое незначительное укрепление юаня.

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