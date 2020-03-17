Нур-Султан, , 08:44 — REGNUM Банки в Казахстане не будут начислять штрафы и пени из-за просроченных кредитов с 16 марта по 15 апреля. Об этом 17 марта заявила председатель агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова на заседании правительства.

По её словам, банкам запрещено штрафовать клиентов из-за введения чрезвычайного положения. Абылкасымова добавила, что всем финансовым организациям необходимо предоставить отсрочку платежей.

Эта мера необходима для предпринимателей, у которых произошло ухудшение финансового состояния из-за введения чрезвычайного положения в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 марта в Казахстане выявили 13 случаев заражения коронавирусом. Медики обнаружили инфекцию у двухлетней девочки, прилетевший в республику из Германии.

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