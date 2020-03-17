Сеул, , 08:41 — REGNUM В период с 1 по 10 марта среднесуточный экспорт товаров из Южной Кореи в Китай составил 436 млн, что на 8,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на правительственные и отраслевые источники.

Однако по сравнению с февралем текущего года среднесуточный экспорт, напротив, вырос на 20,8%.

По словам источников, в первую неделю января среднесуточный экспорт увеличился до $530 млн, однако после резкого увеличения числа заражённых коронавирусом в Китае в начале февраля объём поставок упал до $348 млн.

Как отметили эксперты, улучшение ситуации в Китае оказало положительное влияние на экспорт с середины февраля, поэтому пик спада поставок товаров в Китай позади. Эксперты надеются, что благодаря этому в первом квартале года в стране зафиксируют рост показателей.

Напомним, что в прошлом году на Китай пришлось 25,1% всего экспорта Южной Кореи.