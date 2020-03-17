Посёлок городского типа Каргаполье, Курганская область, , 08:27 — REGNUM В Курганской области с нарушениями используется полигон твёрдых коммунальных отходов в Каргапольском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

В ходе прокурорской проверки установлено, что ООО «Коммунальные сети», эксплуатирующее полигон площадью 2,5, га не соблюдало природоохранное законодательство.

На нём отсутствовали сетчатые ограждения для задержки мусора, не было осушительной траншеи глубиной не менее двух метров, нет дезинфицирующей установки с бетонной ванной для обработки ходовой части мусоровозов и другого.

В суд было направлено исковое заявление об устранении организацией вышеуказанных нарушений. По решению суда ООО «Коммунальные сети» должно исполнить требования прокуратуры до 1 сентября 2020 года.