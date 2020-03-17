Чебоксары, , 08:13 — REGNUM В столице Чувашии по итогам выезда представителей Генпрокуратуры в жилищные комплексы «Кувшинка» и «Гагарин», где строительство «заморожено», могут начаться проверки «всех организаций и учредителей, связанных со строительством». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Чебоксар.

В микрорайоне Кувшинка Cap.ru

На планёрках в правительстве Чувашии и столичной мэрии был поднят вопрос о недостроенных жилищных объектах в микрорайоне Кувшинка и жилищном комплексе «Гагарин», застройщиком которых является компания «Лидер».

"В ходе совместного выезда 5 марта 2020 года на объекты микрорайона Кувшинка с представителями Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратуры Чувашской Республики, прокуратуры Чебоксар, администрации города, минстроя Чувашской Республики сделан вывод о необходимости проверки всех организаций и учредителей, связанных со строительством объектов застройщика, с последующей передачей результатов соответствующим органам», — говорится в сообщении мэрии города.

В администрации отмечают по итогам встреч с застройщиков, что «выводы не утешительны, банки не могут финансировать» строительную компанию.

«У ООО «Лидер» нет финансовых средств необходимых для завершения строительства объектов стоимостью более 500 млн рублей», — отмечается в релизе.

Республиканские власти уточняют, что проблемными остаются пять многоквартирных домов застройщика, на строительство которых привлечено более 1,5 млрд рублей средств дольщиков.

«Застройщиком прорабатывается возможность привлечения кредитных средств в банке ДОМ.РФ. Решение о возможности кредитования в настоящее время не получено», — информируют в минстрое Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Арбитражном суде Чувашии находится иск в отношении строительной компании «Лидер». Принято в производство заявление налоговой службы, которая требует стройкомпанию признать банкротом. Рассмотрение дела отложено на апрель.

В прошлом году мэрия Чебоксар грозила «Лидеру» банкротством. В то же время глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков заявлял, что подача иска о банкротстве не означает, что застройщик будет обанкрочен. По его словам, это «мера администрации города по снижению задолженности» за аренду земли: В мэрии также отмечали, что есть коллективное обращение дольщиков компании «Лидер» по строительству домов в микрорайоне Кувшинка: застройщик обещал в декабре 2019 года активную работу на объектах, но стройка так и не была возобновлена.

Напомним, в Чувашии насчитывается 19 объектов жилищного строительства с просроченными сроками завершения строительства. Из них 12 официально признаны проблемными и включены в Единый реестр проблемных объектов. По расчётам властей, на завершение их строительства ориентировочно необходимо 2,38 млрд рублей.

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