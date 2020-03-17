Чебоксары, 17 марта 2020, 08:13 — REGNUM В столице Чувашии по итогам выезда представителей Генпрокуратуры в жилищные комплексы «Кувшинка» и «Гагарин», где строительство «заморожено», могут начаться проверки «всех организаций и учредителей, связанных со строительством». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Чебоксар.
На планёрках в правительстве Чувашии и столичной мэрии был поднят вопрос о недостроенных жилищных объектах в микрорайоне Кувшинка и жилищном комплексе «Гагарин», застройщиком которых является компания «Лидер».
В администрации отмечают по итогам встреч с застройщиков, что «выводы не утешительны, банки не могут финансировать» строительную компанию.
Республиканские власти уточняют, что проблемными остаются пять многоквартирных домов застройщика, на строительство которых привлечено более 1,5 млрд рублей средств дольщиков.
Как сообщало ИА REGNUM, в Арбитражном суде Чувашии находится иск в отношении строительной компании «Лидер». Принято в производство заявление налоговой службы, которая требует стройкомпанию признать банкротом. Рассмотрение дела отложено на апрель.
В прошлом году мэрия Чебоксар грозила «Лидеру» банкротством. В то же время глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков заявлял, что подача иска о банкротстве не означает, что застройщик будет обанкрочен. По его словам, это «мера администрации города по снижению задолженности» за аренду земли: В мэрии также отмечали, что есть коллективное обращение дольщиков компании «Лидер» по строительству домов в микрорайоне Кувшинка: застройщик обещал в декабре 2019 года активную работу на объектах, но стройка так и не была возобновлена.
Напомним, в Чувашии насчитывается 19 объектов жилищного строительства с просроченными сроками завершения строительства. Из них 12 официально признаны проблемными и включены в Единый реестр проблемных объектов. По расчётам властей, на завершение их строительства ориентировочно необходимо 2,38 млрд рублей.
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