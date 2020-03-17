Петропавловск-Камчатский, , 08:13 — REGNUM Власти Камчатского края в настоящее время обеспечивают только плановые поставки продуктов питания. О создании резерва на случай ухудшения ситуации с коронавирусом речи не идёт, но и больших проблем на полуострове не ждут, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Заместитель министра экономического развития Камчатского края Ольга Смеян сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что в настоящее время на полуострове создан запас продуктов питания первой необходимости ориентировочно на 40 — 50 дней:

«У нас идут плановые поставки продовольствия, в настоящее время запас есть на 40−50 дней и поставки, как доложили нам наши оптовики, продолжаются, они в пути. Это если говорить о таких позициях, как крупы, мука, консервы, растительное масло и прочее. Если говорить об овощах длительного хранения — картофеле, моркови, свекле и прочих, то там запас очень большой, его хватит надолго».

В минсельхозе региона на вопрос о возможностях обеспечения населения Камчатки свежими овощами в случае введения карантина оперативно ответить не смогли.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморье не способно самостоятельно обеспечить население продуктами питания на два месяца в случае введения карантина. Это наглядно показала ситуация с закрытием границ с КНР, когда прилавки во многих магазинах опустели, а цены на овощи и фрукты из южных регионов России других государств достигли космических значений.

На Камчатку закрытие границ с КНР большого влияния не оказало — китайские овощи и фрукты там занимают очень небольшой сегмент рынка.

Минсельхоз РФ поручил регионам создать запас продовольствия на 2 месяца. Речь идёт о продуктах первой необходимости.