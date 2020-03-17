Нижний Новгород, , 07:47 — REGNUM Федеральное казённое учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва — Нижний Новгород Федерального дорожного агентства» 31 марта 2020 года проведёт дорогостоящий ремонтный аукцион. За свыше 714 млн рублей победитель тендера должен будет отремонтировать участок автодороги М-7 «Волга» в Нижегородской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Начальная цена контракта — 714 853 886,12 рубля. В качестве «лота» выступает ремонт трассы Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа «на участках км 383+000 — км 385+700, км 385+700 — км 397+000, км 397+000 — км 399+000».

Работы планируется проводить в три этапа. Они включают «устройство слоя износа». Линейная протяжённость дороги — 16 км, число полос — от четырёх до шести в зависимости от участка.

Начать работы подрядчик должен 15 апреля, а закончить не позднее 24 августа 2020 года.

Напомним, нижегородское правительство в мае 2019 года сообщило, что стоимость ремонта дорог в регионе за счёт новых технологий удалось снизить более чем на 7% (на 610 тыс. рублей) и работы стали обходиться в 7,34 млн рублей за км.