Чебоксары, , 07:45 — REGNUM В Чувашии число проблемных объектов долевого строительства выросло с пяти до 12, на завершение строительства необходимо прогнозно 2,38 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM по итогам планёрки в правительстве.

В Чувашии в настоящее время насчитывается 19 объектов жилищного строительства с просроченными сроками завершения строительства. Из них 12 официально признаны проблемными и включены в Единый реестр проблемных объектов. По расчётам властей, на завершение их строительства ориентировочно необходимо 2,38 млрд рублей.

Отметим, в 2019 году в Чувашии введено в эксплуатацию 656,4 тыс. кв. метров, что на 9% выше уровня 2018 года. В 2020 году республика может не выполнить показатели национального проекта «Жильё и городская среда»: при установленном индикаторе в 748 тыс. кв. метров в рамках установленных плановых сроков предполагается построить только 560 тыс. кв. метров. Власти ссылаются на переход на проектное финансирование (эскроу-счета), что сказалось на темпах жилищного строительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года минстрой Чувашии инициировал включение ещё шести домов в реестр проблемных объектов. Три из них находятся в Новочебоксарске: дом по улице Советская, 1а (застройщик ООО «Альянс-недвижимость»), а также два дома в I микрорайоне Западного жилого района — в позиции 6, 6а (ООО «Оргтехстрой») и позиции 24 (ООО «Компания «Снег»). Остальные три проблемных дома — в Чебоксарах: 23-этажный дом на площади Речников (ООО «Речной фасад Чувашии»), 25-этажный дом (позиция 6а) в ЖК «Алые паруса» (ООО «Грандстрой»), дом по площади Речников в ЖК «Ривьера» (ООО «Фирма «Старко»).

Напомним, в феврале в 2019 году наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решение о способе восстановлении прав более 180 участников долевого строительства в Чувашии: это дома в Чебоксарах по улице Калинина, 83 (застройщик ООО «Победа») и улице Гражданская, 6 (застройщик ООО «Кратонстрой»).

Также долгостроями являются дома в позиции 5 в микрорайоне Соляное (ООО «Алза»), дома в позициях 15 и 25 по улице Б. Хмельницкого (ООО «СУОР»), торгово-офисный центр по ул. Гагарина 40 Г (ООО «ТК-Снабжение). Все объекты расположены в Чебоксарах.

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